Gegen die Berlin Thunderbirds haben die Magdeburg Virgin Guards die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Dabei hat sich einmal mehr gezeigt: Fehler werden in der Regionalliga rigoros bestraft.

Mit den spielerischen Leistungen ihrer Schützlinge können sich Trainer Daniel Woge (links) und Assistenzcoach Lars Lange (2. v. l.) in dieser Saison häufig zufrieden zeigen. Am Ende aber bringen sich die American Footballer der Magdeburg Virgin Guards mit kleinen Fehlern und Unkonzentriertheiten zu häufig selbst um den Erfolg.

Magdeburg - Es waren nur Kleinigkeiten. Ein fallengelassener Pass, ein missglückter Versuch auf zwei Zusatzpunkte, ein zu hoher Wurf zum Start des Spielzugs. Doch diese Kleinigkeiten haben am Sonntag bei der denkbar knappen 26:27-Niederlage der Magdeburg Virgin Guards gegen die Berlin Thunderbirds einmal mehr den Unterschied gemacht. Für die American Footballer von der Elbe war es bereits die fünfte Pleite in Folge. „Vier davon waren absolut vermeidbar“, findet Trainer Daniel Woge und ergänzt: „Wir sind einfach noch zu fehleranfällig.“

Die Sudenburger, die derzeit mit drei Siegen und sieben Niederlagen auf dem fünften Tabellenplatz der siebenköpfigen Regionalliga Ost stehen, zeigen regelmäßig ihre Qualität. „Wir haben den Thunderbirds wieder ein Duell auf Augenhöhe geboten“, hebt Woge lobend hervor, um nachfolgend zu ergänzen: „Aber wir machen die Fehler, die uns zum Verhängnis werden.“

In dieser Liga werden die Unkonzentriertheiten konsequent bestraft. Daniel Woge

Dabei ging die Garde am Sonntag mit einer Führung ins letzte Viertel. Nach Touchdowns von Friedemann Schlicht (2), Gabriel Richter und Tom Engelmann lagen die Hausherren zu Beginn des vierten Spielabschnitts mit 26:20 in Front. Doch die Hauptstädter glichen mit einem Touchdown aus und stellten mit dem nachfolgenden Zusatzpunkt auf eins vor. Zwar bewegten die Virgin Guards das Spielgerät danach noch einmal kurz vor die gegnerische Endzone, beim versuchten Field Goal, das mit drei Zählern potenziell den Sieg gebracht hätte, unterlief allerdings ein Missgeschick: Der Ball kam zu hoch, der Kicker konnte nicht zur Tat schreiten, die Berliner eroberten das Spielgerät und nahmen anschließend viel Zeit von der Uhr.

Wieder einmal hat sich für die Garde bestätigt: „Wer weniger Fehler macht, gewinnt das Spiel“, so Woge. Und der 32-Jährige ergänzt: „In dieser Liga werden Unkonzentriertheiten konsequent bestraft.“ Das bekamen die Sudenburger zuvor schon beim 24:37 gegen die Dresden Monarchs II, im Hinspiel bei den Thunderbirds (27:35) und gegen den Tabellenführer Cottbus Crayfish (29:44) auf die schmerzhafte Weise zu spüren. „In all diesen Spielen hätten wir nicht als Verlierer vom Platz gehen müssen“, sagt Woge, der sich im Trainerteam mit Bernhard Filipiak für die Offensive verantwortlich zeigt.

Grund zur Sorge sieht Woge trotz fünf Niederlagen hintereinander nicht. „Natürlich ist es ärgerlich, knappe Spiele zu verlieren“, sagt er, „aber ich hätte viel mehr Bedenken, wenn wir die Spiele gar nicht eng gestalten könnten. Wir haben ein großes Potenzial. Es geht nur darum, die Fehlerchen und Unkonzentriertheiten zu reduzieren.“

Das gilt für das Heimspiel am kommenden Sonntag ganz besonders. Dann gastieren um 15 Uhr die Spandau Bulldogs, die noch um den Zweitliga-Aufstieg buhlen und das Hinspiel gegen die Garde mit 80:0 gewonnen haben, im Heinrich-Germer-Stadion. „Das wird eine harte Nuss“, weiß Woge. „Gegen so einen Gegner darf man sich erst recht keine Fehler erlauben.“ Wenn sie nur so einfach abzustellen wären.