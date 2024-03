Berlin/Magdeburg. - Einfach mal befreit aufspielen – mit dieser Einstellung sind die USC-Basketballer in ihr jüngstes Punktspiel in der 2. Regionalliga Ost gegangen. „Wir haben nichts zu verlieren“, gab Robert Wendt seiner Mannschaft mit auf den Weg über das Parkett beim TuS Lichterfelde – auch in Anbetracht der personellen Situation. Mit Joel Morsi und Fabien Kondo konnten die Magdeburger diesmal nicht auf die Unterstützung von den SBB Baskets Wolmirstedt (2. Bundesliga pro B) zurückgreifen. Sechs Hünen kämpften deshalb in Berlin für den Spaß am Spiel. Und natürlich auch um Punkte. Aber die Aussicht auf einen Erfolg für das Schlusslicht war schon deshalb vernebelt, weil die mit U-19-Bundesligaspielern und Routiniers gespickten Gastgeber aus der Kraft eines Zwölf-Mann-Kaders schöpfen konnten.

Sie haben uns in der zweiten Halbzeit überrannt. USC-Trainer Robert Wendt

Wenngleich nun die „in der Summe zu hohe Niederlage“, so Wendt nach dem 60:106 (36:46), eine völlige Unterlegenheit des USC vermuten lässt, ließen sich die Elbestädter doch auf ihre eigene Einstellung ein. „Es war ein wildes Spiel, in dem Lichterfelde über das ganze Feld verteidigt hat“, so Wendt. „Und obwohl wir eher einen strukturierten Basketball pflegen, kam uns das diesmal sogar entgegen.“ Der USC suchte nicht nur seine Chance, er fand sie auch. Und punktete bis zur 17. Minute (32:32) auf Augenhöhe. Doch dann brachte ein Run der Berliner die Gäste zur Pause mit zehn Punkten in Rückstand. Und nach dem Wechsel war der Kontrahent nicht mehr aufzuhalten.

„Wir haben uns selbst zu viele Turnover geleistet, konnten die Angriffe nicht mehr resolut unterbinden“, berichtete Wendt. Lichterfelde schaltete in den Fast-Break-Modus. „Sie haben uns in der zweiten Halbzeit überrannt“, resümierte Wendt. Auch, „weil unsere Kräfte natürlich nachließen“. Die Energie, mit der der USC vor der Pause Paroli bieten konnte, ging verloren.

Mit sieben Punkten bleiben die Magdeburger damit selbstverständlich Tabellenletzter, doch der Trainer klingt nicht danach, als hätte er die Saison abgeschrieben. „Wir haben natürlich noch drei sehr schwere Aufgaben“, blickte der 28-jährige Wendt auf die Partien am kommenden Sonntag (16 Uhr) in heimischer Halle gegen Tabellenführer Tiergarten ISC sowie nachfolgend bei Empor Berlin und gegen die Red Hawks Potsdam voraus. „Aber wir werden uns bestmöglich präsentieren.“ Ganz nach dem Motto: nichts mehr zu verlieren.