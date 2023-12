Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Ein kleines bisschen arbeitet es noch in Harry Jahns. Den Handballtrainer des HSV Magdeburg lässt die letzte bittere Niederlage nicht los. Denn die Elbestädter kassierten ein spätes Tor, das zum 33:34 gegen die SG Seehausen führte. Und das laut Jahns „nicht regulär“ gewesen sein soll. „Wir haben Protest eingelegt und werden sehen, was das Sportgericht entscheidet. Ich kann es nicht vorhersehen. Aber der Zeitnehmer hat zu spät gedrückt“, beklagt Jahns, der sein Fazit zur Hinrunde in der Sachsen-Anhalt-Liga natürlich nicht nur anhand dieses einen Spiels zieht.