Cracau - . Der SSV Besiegdas ist eigentlich immer für ein Tor gut. In acht Partien in der Landesklasse 2 sowie beim Ausscheiden aus dem Stadtpokal gegen den FC Zukunft/MSV 90 Preussen traf das Team vom Gübser Weg immer, blieb damit nur in zwei von zehn Pflichtspielen ohne eigenen Treffer. Doch trotz der zuverlässigen Offensive um Neun-Tore-Mann Calvin Rupert Emmanuel geht der Blick in der Tabelle nach unten.