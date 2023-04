Der SV Seilerwiesen steht als Meister und Aufsteiger in die Landesklasse fest. Trainer Christian Katzbach nennt die Gründe dafür und betont, die letzten Spiele nicht abschenken zu wollen.

Ein Symbolbild der bisherigen Saison des SV Seilerwiesen: Hannes Bader (3. v. r.) jubelte in den 18 bisherigen Partien 17-mal mit seinem Team und sicherte sich aufgrund dieser Dominanz den Meistertitel in der Stadtoberliga sowie den Landesklasse-Aufstieg.

Magdeburg - In der Fußball-Stadtoberliga gab es in dieser Saison eine Mannschaft, die einsam ihre Kreise zog. Nämlich den SV Seilerwiesen. Die Mannschaft von Trainer Christian Katzbach marschierte regelrecht durch das Klassement und tütete vier Spieltage vor dem Saisonende den Gewinn der Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Landesklasse ein. „Man ist stolz darauf. Wir haben die ganze Saison darauf hingearbeitet“, erklärte Offensivmann Hannes Bader.