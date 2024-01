Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Es ist eine Nachricht, die viele Fußballerinnen und Fußballer in der Vorbereitung nur sehr ungern lesen: „Bringt Laufschuhe mit.“ Für Rahel Peter vom SSV Besiegdas Magdeburg gilt das nicht. Im Gegenteil: Die 25-Jährige ist, wenn man so will, die „Laufkönigin“ des Herbstmeisters der Frauen-Verbandsliga – und zwar nicht nur auf ihrer Abwehrseite in der Viererkette, sondern auch fernab des Fußballplatzes. „Das Laufen spielt schon seit der Kindheit eine große Rolle in meinem Leben“, erzählt Peter. Und das Laufen hat sie schon weit in der Welt herumgebracht.