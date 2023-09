Magdeburg - Wer bei einem Volksfest auf eigenem Platz aufläuft, möchte den Rasen als Sieger verlassen. Nichts Anderes hat der VfB Ottersleben heute im Sinn, wenn er im Derby der Verbandsliga auf den SV Fortuna trifft. „Wir wollen mit einem Sieg zum Fest weiterziehen“, bestätigt VfB-Trainer Oliver Malchau.

Um 15 Uhr wird die Partie zwischen dem Aufsteiger und den Neustädtern angepfiffen. Der 38-Jährige hofft dann, „dass wir weiter Konstanz in unseren bislang starken Leistungen bringen“. Und Gästecoach Dirk Hannemann hofft, dass sich sein Team im Verteidigen des eigenen Tores steigern kann. Hannemann: „Bei drei Gegentoren im Schnitt kann man nicht viele Punkte gewinnen.“ Seine Elf hat es bislang auf einen Zähler gebracht.

„Wir werden versuchen, es zu einem schönen Spiel zu machen. VfB-Trainer Oliver Malchau

Wenn man sich die Gegner der ersten vier Spieltage anschaut, mag das nicht überraschen. Hannemann sagt aber auch: „Wir haben gegen alle Kontrahenten anständige Spiele gemacht, waren über lange Phasen ebenbürtig.“ Nur die Zahl der Gegentore, wie sie „eigentlich nie unsere Art waren“, erinnert sich der 53-Jährigen noch an die Serie vor zwei Jahren, die hat eklatant zugenommen. Und überschattet letztlich auch die Statistik der Chancen, die sich die Fortunen erarbeitet haben. „Wir sind in jeder Partie zu unseren Möglichkeiten gekommen.“ Zuletzt zu Hause gegen Sangerhausen (3:3) haben sie dann auch gleich drei davon genutzt.

Auch heute reist Fortuna an den Schwarzen Weg, um „das Derby zu gewinnen“, betont Hannemann, der sich sicher ist, „dass es ein sehr schönes Spiel wird“. Malchau klang da noch nicht so überzeugt, er hat aber bestätigt: „Wir werden versuchen, es zu einem schönen Spiel zu machen.“ Über die Motivation beider Teams muss sich der Zuschauer also keine Gedanken machen, die Trainer indes haben gestern gedanklich an der Aufstellung gebastelt.

Während bei den Fortunen Ajani Quaas (Mandelentzündung) und zudem mit Sean-Niklas Priese (Arbeit) einer der bisherigen Dauerbrenner ausfallen, muss Malchau auf Angreifer Phillip Witte (verletzt), Stürmer Simon Lolies (Studium), Till Schmalz (privat) und Bennet Lehmann (erkrankt) verzichten. Dennoch: „Wir gehen mit einem guten 18-er Kader an den Start“, bestätigt Malchau.

MSC Preussen mit neuem Keeper

Im Kader von Christoph Albrecht hat sich indes eine Lösung für die Torwartposition gefunden. Der in der Vorbereitung verletzte Nathan Ghazbaf, der in der Saison 2021/22 sein letztes Spiel für den MSC Preussen II bestritt, rückt heute gegen Dölau zwischen die Pfosten (15 Uhr) und ersetzt damit Sebastian Deumeland (Bänderriss) und den am Pfeiferschen Drüsenfieber erkrankten René Kowalewski. Noch schwieriger wird es aber sein, den Ausfall von Patrice Goudou nach seinem Schienenbeinbruch in Gardelegen zu kompensieren. Denn ohne ihn fehlen dem MSC Preussen „Erfahrung und Präsenz“, sagt Albrecht. Und die mangelnde Erfahrung hat bislang dafür gesorgt, dass seine Elf hintenraus die Gegentreffer zu vier Niederlagen in vier Partien kassierten.

Das also „muss der nächste Schritt sein, dass wir 90 Minuten lang mitgehen können“, erklärt der Coach. Der MSC muss einen großen läuferischen Aufwand betreiben, um den Kontrahenten Paroli zu bieten, erklärt Albrecht. Mehr als das will das Team nun gegen Dölau zeigen. Albrecht: „Das ist für uns das erste Sechs-Punkte-Spiel.“

Dabei will der MSC offensive Impulse setzen. „Wir werden uns nicht verstecken, sondern auf Sieg gehen“, blickt der 33-jährige Coach voraus. Dennoch kennt er auch die Stärke des Dölauer Angreifers Justin Kreideweiß, der Raum und Anspiele effektiv zu nutzen weiß.