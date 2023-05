Der MSC Preussen möchte an diesem Wochenenende an das jüngste 2:2 anknüpfen. Die Reserve des FCM will ihre Siegesserie fortsetzen und der SV Fortuna erneut stark spielen, doch diesmal punkten.

Magdeburg - Die Magdeburger Verbandsligisten spielen an diesem Wochenende allesamt an unterschiedlichen Tagen. Den Anfang macht am Freitag ab 19 Uhr der 1. FC Magdeburg mit einem Heimspiel gegen Blau-Weiß Dölau. Am Sonnabend tritt der SV Fortuna dann ab 14 Uhr beim BSV Halle-Ammendorf an. Der MSC Preussen gastiert hingegen am Sonntag beim Haldensleber SC – ebenfalls ab 14 Uhr. Das Team will dabei genauso weitermachen wie am Mittwoch.