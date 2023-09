Magdeburg - Beim Nachwuchs des 1. FC Magdeburg hat sich einiges getan. Und damit sind längst nicht nur die alljährlichen Kaderveränderungen bei Jugendteams im Sommer gemeint. Vielmehr geht es dabei um eine umfassende Analyse der Abstiege von U17 und U19 in der Vorsaison. Nach der enttäuschend geendeten Bundesliga-Serie hatten sich die Handlungsträger des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) um Leiter Thomas Hoßmang zusammengesetzt. U-19-Coach Daniel Wölfel fand dabei „den Austausch und das Miteinander sehr gut“. Und Sven Körner, der die U17 trainiert, bezeichnet die bitteren Abstiege nun sogar als „Chance“.

Die vordergründige Veränderung in der Folge ist tatsächlich tiefgreifend. So verfolgen alle Nachwuchsteams des Clubs nun dieselbe Spielphilosophie. „Das System ist orientiert an der ersten Mannschaft“, schildert Körner. Heißt: Alle Teams der Blau-Weißen setzen nun angelehnt an den Ansatz von Proficoach Christian Titz auf mutiges Agieren und Ballbesitz. Dies bietet laut Wölfel den Vorteil, „dass den Spielern der Übergang in die nächste Altersklasse leichter fällt“. Und nun in der Regionalliga Nordost haben die A- und B-Jugend des Clubs sowieso mehr Spielanteile als zuvor in der Bundesliga.

Um das Arbeiten am Spiel mit dem Ball in den Vordergrund zu rücken, haben die Blau-Weißen eine entsprechende Trainingsphilosophie entwickelt. In den Begegnungen heißt es dann, „das System dominant über die volle Spielzeit durchzudrücken“ (O-Ton Wölfel). Natürlich gelingt das den Nachwuchskickern noch nicht auf Anhieb perfekt. Bei der 0:1-Niederlage von Körners Teams gegen Hansa Rostock jüngst führte etwa ein Patzer im Spielaufbau zum Gegentor. „Doch es ist schön, dass Fehler passieren, weil die Jungs genau daraus lernen“, meint der Coach.

Durch eine gute Entwicklung kommen Ergebnisse automatisch. Natürlich geht es darum, eine Siegermentalität zu entwickeln. FCM-Coach Daniel Wölfel

Überhaupt ist die klare Idee, „die Jungs bestmöglich auszubilden“, verdeutlicht Wölfel. Denn wie Körner unterstreicht, verfolgen die Elbestädter ja den Plan, „dass möglichst viele Spieler den Schritt Richtung Profis gehen“. Im Vergleich zu bisher steht die Förderung nun sogar mehr im Fokus. Wölfel: „In der letzten Saison haben wir im Abstiegskampf sehr auf Ergebnisse geguckt.“ Nun scheint dies nicht mehr nötig zu sein. Denn unabhängig vom Abschneiden in dieser Saison nehmen U17 und U19 ab dem nächsten Jahr an der Nachwuchsliga teil, die besonders für NLZ-Teams geschaffen wird.

Doch auch, wenn die Magdeburger den Abstiegen Positives abgewinnen können, sorgen diese gleichwohl weiter für Bedauern. „Natürlich würdest du dich gerne jede Woche mit den Besten in Deutschland messen“, sagt Wölfel. Und sein Trainerkollege Körner benennt das Problem, „Spieler für die Regionalliga zu begeistern“. So haben Akteure den Club in diesem Sommer vereinzelt Richtung Nachwuchs-Bundesliga verlassen. Zudem hat die U 19 nur zwei Spieler von anderen Vereinen geholt, die U 17 sogar keinen einzigen. Der Club verpflichtete seinerseits vornehmlich Akteure für die jüngeren Nachwuchsteams.

Die Mannschaft von Trainer Sven Körner besteht nun aus den Spielern, die im Vorjahr mit der U 16 aus der Regionalliga abstiegen. „Es ist die Idee, Spieler jüngeren Jahrgangs zu fordern und so zu fördern“, erklärt Körner. Dazu passt auch, dass fünf Toptalente der A-Jugend bereits voll bei der U 23 mittrainieren.

Für jene A-Jugend spielt das Resultat auf dem Platz an diesem Sonnabend indes eine größere Rolle als sonst in dieser Saison: Denn während die U 17 spielfrei hat, gastiert die U 19 ab 12 Uhr beim Halleschen FC. Und im Derby soll natürlich möglichst ein Sieg her. Überhaupt betont Daniel Wölfel: „Durch eine gute Entwicklung kommen Ergebnisse automatisch. Und natürlich geht es darum, eine Siegermentalität zu entwickeln.“

Spiele der B-Jugend:

1:1 beim Halleschen FC (Regionalliga Nordost), 3:5 gegen Hertha BSC II (Liga), 27:0-Sieg bei der JSG Elbe-Heide (Landespokal), 0:1 gegen Hansa Rostock (Liga) und als Nächstes am 23. September ab 12 Uhr beim FC Erzgebirge Aue (Liga)

Spiele der A-Jugend:

2:1-Sieg bei Rot-Weiß Erfurt (Regionalliga Nordost), 2:4-Niederlage beim VfL Wolfsburg (DFB-Pokal), 9:0 gegen den VfL Halle 96 (Liga) und nun am Sonnabend ab 12 Uhr beim Halleschen FC (Liga)