Nach dem Erfolg in der Vorwoche kann die Elf vom Schöppensteg in Tangermünde weitere Schritte Richtung Verbandsliga-Klassenerhalt machen. Ottersleben empfängt hingegen den Dritten.

Magdeburg - Der MSC Preussen nimmt an diesem Sonnabend ab 14 Uhr gegen Rot-Weiß Thalheim den 22. Anlauf, um in der bisherigen Saison der Fußball-Verbandsliga erstmals zu punkten. Zeitgleich braucht auch der VfB Ottersleben Zähler, um überhaupt noch eine Chance auf den Liga-Verbleib zu haben. Diese Position hat sich dagegen der SV Fortuna mittlerweile erarbeitet. Doch die Elf vom Schöppensteg ist noch nicht am Ziel.