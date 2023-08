Magdeburg - Den Wechsel von Stürmer Marvin Temp zum Ummendorfer SV verstehen sie beim Verbandsligisten SV Fortuna nicht. „Er hat die Mannschaft mit Füßen getreten“, meint Trainer Dirk Hannemann. So werfen die Neustädter Temp vor, besonders aus finanziellem Interesse zum Landesligisten gegangen zu sein. „Er hat sich für das leistungsorientierte Ummendorf entschieden“, beschreibt es Hannemann ironisch und ergänzt: „Ich kann es nur ins Lächerliche ziehen.“ Zudem ärgern sie sich darüber, wie halbherzig der 23-Jährige Lebewohl gesagt haben soll. „Man hätte sich besser verabschieden können“, verdeutlicht etwa Führungsspieler Isaac Bimenyimana.

Temp nennt derweil als wesentlichen Grund für seinen Wechsel, „dass ich mit den Jungs dort spielen will“. Denn „meine engsten Freunde wie Christopher Garz und Marvin Windelband, mit denen ich mindestens einmal im Jahr in den Urlaub fliege, sind da“. Zudem schwärmt der Angreifer, der in seiner Zeit bei der Fortuna ab 2021 gerne über einen Mittelfeldplatz hinausgekommen wäre, von den Ambitionen seines neuen Vereins: „Was sie sich vorstellen in den nächsten Jahren, klang sehr aufregend.“

Wenngleich die Sichtweisen des Akteurs und seiner bisherigen Wegbegleiter auseinandergehen, ist klar: Den Angreifer zu ersetzen, erweist sich als Mammutaufgabe. Denn wie auch Hannemann sagt, „hat er letztes Jahr gute Leistungen gezeigt“. 26 Treffer und elf Vorlagen gelangen dem ehemaligen Jugendspieler des 1. FC Magdeburg da in 37 Verbandsliga-Begegnungen, wobei die Fortuna die Serie als Achter beendete.

Hauptproblem ist fehlendes Selbstverständnis

Einen neuen Stürmer will die Elf vom Schöppensteg nicht holen. „Das, was wir haben, haben wir“, geht Hannemann auf den Kader ein und meint: „Wir müssen es als Mannschaft lösen.“ Die entstandene Lücke durch den Temp-Abgang kommt jedoch zu bereits bestehenden Schwierigkeiten hinzu. Der Tabellen-17. startete mit drei Niederlagen in die neue Saison, bevor das Team am vergangenen Wochenende gegen Sangerhausen einen ersten Punkt holte. Doch die Leistung beim 3:3 stimmte nicht.

„Wir müssen gucken, dass wir in die Spur kommen“, betont Trainer Hannemann. Für Bimenyimana, der seine Mannschaft gegen Sangerhausen als Kapitän aufs Feld führte, geht es darum, „die Situation anzunehmen und daran zu arbeiten, dass wir erfolgreicher spielen“. Als Problem erweist sich fehlendes Selbstvertrauen. „Wir brauchen mehr Selbstsicherheit, die haben wir im Moment nicht“, bestätigt Hannemann. Die junge Elf, deren Altersschnitt 22,11 Jahre beträgt, ist verunsichert. Dies wirkte sich gegen Sangerhausen negativ auf die Leistung aus.

Talentierte, aber unerfahrene Akteure

Dass im Kader so viele junge und gleichwohl talentierte Spieler stehen, bringt noch eine weitere Herausforderung mit sich. Der Fortuna, die neben Temp in diesem Sommer sechs weitere Abgänge zu verzeichnen hatte (unter anderem beendete Anführer Bastian Benkel seine Laufbahn), mangelt es an Erfahrenheit. Unter Druck trafen die Magdeburger in dieser Saison bislang häufig falsche Entscheidungen, zudem haperte es bei der Effizienz vor dem gegnerischen Tor. Dabei spielten die Schützlinge von Hannemann bei den Niederlagen gegen wohlgemerkt starke Gegner ordentlich mit, auch die Bereitschaft stimmte. „Wir sind eine gute Truppe und hätten auch in den Spielen, die wir verloren haben, Punkte holen können“, betont Bimenyimana.

Zudem fanden die Fortunen in dieser Saison bis dato nicht alle Schiedsrichter-Entscheidungen glücklich. Hannemann bemängelte jüngst außerdem, „dass es uns derzeit schwerer fällt, das Tor ruhig und geschlossen zu verteidigen“. Ein Schnitt von drei Gegentoren pro Partie passt dazu. Derweil gibt es auch Beobachter, die das Spielsystem des Trainers kritisieren. Der Coach fokussiere sich extrem auf die Defensivarbeit und vernachlässige offensive Kreativität.

Zweifelsohne sind in dieser schwierigen Phase die Führungsspieler um Bimenyimana gefordert, voranzugehen. „Wir müssen uns Erfolgserlebnisse holen“, sagt der 30-Jährige, der mit Maximilian Gerwien im Sommer als die beiden einzigen externen Neuzugänge zum Team stieß (beide kamen vom MSC Preussen). Der Befreiungsschlag soll möglichst am Sonnabend her. Dann gastiert die Fortuna ab 15 Uhr nämlich zum Derby beim VfB Ottersleben.