Der zwölfte Saisonsieg des VfB Ottersleben hätte Anlass zur Euphorie geben können. Stattdessen übte sich der Tabellenführer der Landesliga in Selbstkritik. Der MSV Börde musste sich indes geschlagen geben.

Offensivspieler Luca Klimm (l.) erzielte am Sonnabend zwei Tore für den VfB Ottersleben.

Magdeburg - Der VfB Ottersleben befindet sich in der Landesliga weiter in der Erfolgsspur, aber die Spieler haderten nach der Partie am Sonnabend bei Eintracht Salzwedel dennoch mit ihrem Auftritt. Derweil war der MSV Börde froh, die Begegnung bei Havelwinkel Warnau hinter sich gebracht zu haben.