Der Magdeburger FFC hat den Kampf angenommen und sich belohnt. Nach dem 3:0-Heimerfolg über den Bischofswerdaer FV kratzt die Mannschaft von Alexander Auer in der Regionalliga Nordost an der 40-Punkte-Marke.

Nach einigen verletzungsbedingten Problemen durfte Neele Abraham gegen den Bischofswerdaer FV erstmals wieder von Beginn an ran und legte bei ihrem Startelf-Comeback das zwischenzeitliche 2:0 von Chantal Isabell Münch auf.

Magdeburg - Die beiden jüngsten Duelle mit dem Bischofswerdaer FV hatten an Alexander Auer genagt. Vor ziemlich genau einem Jahr mussten sich seine Regionalliga-Fußballerinnen des Magdeburger FFC den Oberlausitzerinnen zu Hause mit 0:1 geschlagen geben. Im Hinspiel der laufenden Saison gab es im vergangenen Oktober zu Gast in Sachsen nur ein 1:1. Umso wichtiger war das Aufeinandertreffen am Sonntag. „Wir haben es als ein Revanche-Spiel gesehen“, erklärte Auer. Und der Trainer durfte im Nachgang des 3:0-Heimerfolgs zufrieden resümieren: „Die Revanche ist geglückt.“