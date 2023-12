Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Berlin/Magdeburg - Für Julian Bauer war in diesem Jahr schon am 17. Dezember Bescherung – zumindest dürfte es sich am vergangenen Sonntag ein wenig so angefühlt haben. Mit 32:28 rangen die von Bauer gecoachten A-Jugend-Handballer des SC Magdeburg die Füchse Berlin nieder, fügten dem einzigen noch unbesiegten Team und größten Titelfavoriten ihrer Altersklasse damit die erste Niederlage zu. „Die Jungs haben unseren taktischen Plan hervorragend umgesetzt“, schwärmte Bauer nach dem fulminanten Auswärtssieg zum Jahresabschluss.