Magdeburg - In sich gekehrt saß Julian Bauer am 14. Mai auf der Trainerbank in der Lilli-Henoch-Halle in Berlin. Die Schlusssirene war soeben erklungen, seine Spieler schlichen enttäuscht über das Parkett. 60 Minuten lang waren sie so nah am Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft, dann fehlte bei den Füchsen Berlin am Ende nur ein Tor zum Endspiel. Bauer klang wenige Tage später am Telefon noch traurig in der Stimme, die Gefühle hatten noch lange keine Schweigepflicht.