Am Sonnabend ließen sie beim BSV 93 ihren Emotionen freien Lauf. Denn der Mannschaft ist bereits jetzt der hoch verdiente Aufstieg in die Sachsen-Anhalt-Liga gelungen.

Mit einem Kreis, zu dem die BSV-Akteure am Sonnabend euphorisiert zusammenkamen, startete der Aufsteiger seine Feierlichkeiten.

Magdeburg - Zwei Minuten vor dem Ende der Verbandsliga-Partie gegen den Tabellenvierten SG Seehausen beim Stand von 35:30 läutete die Mannschaft des BSV 93 die Feierlichkeiten ein. Torhüter Fabian Walter war der erste Spieler, der in die Kiste griff, um sich ein Aufstiegs-T-Shirt zu greifen. Danach kleideten sich auch seine Gefährten passend für die anschließende Aufstiegsparty ein. Die Zuschauer in der Sporthalle des Albert-Einstein-Gymnasium stimmten unterdessen „Oh, wie ist das schön“ an.