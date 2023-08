Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Klettwitz/Magdeburg - Philipp Gogollok hatte den Boliden als Sechster an seinen Magdeburger Cockpit-Partner übergeben. Im Innenraum des Mercedes AMG herrschten saunaähnliche Verhältnisse, Dominique Schaak nannte diese später auf „Instagram“: Glutofen. Schaak stürzte sich in diesem am vergangenen Sonntag auf dem Lausitzring in Klettwitz mit dem Gefährt aus der Box direkt in die „Hauptkampfgruppe“, in das Verfolgerfeld des Spitzenreiters. „Ich habe den Platz auch lange verteidigt, aber vielleicht habe ich auch zu intensiv gekämpft“, resümierte er. Am Ende sah er als 13. des Feldes die Zielflagge. Am Ende hatten Gogollok und er drei Punkte für die Gesamtwertung im ADAC GT Masters eingesammelt, in der sie mit jeweils 16 Zählern Platz 24 belegen.