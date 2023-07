2013 wurde der HSV Magdeburg gegründet. Zehn Jahre später ist der Verein nicht mehr aus der Stadt wegzudenken. Entsprechend wurde der Geburtstag gebührend gefeiert – mit dem wohl letzten Handballfest in der legendären Hermann-Gieseler-Halle.

Hier trägt Uwe Most (r.) noch das HSV-Trikot. Später durfte er auch noch für den SCM auflaufen. Dabei erzielte er möglicherweise das letzte Tor in der legendären Hermann-Gieseler-Halle.

Magdeburg - Es könnte ein Tor für die Ewigkeit sein. Nicht, weil es sonderlich spektakulär war. Nicht, weil es gegen Torwart Henning Fritz geworfen wurde. Es könnte in die Geschichtsbücher eingehen, weil es das letzte Tor in der legendären Hermann-Gieseler-Halle, die künftig für den Handball-Betrieb geschlossen werden soll, gewesen sein könnte. Beim All-Star-Game anlässlich des zehnjährigen Bestehens des HSV Magdeburg hatte Uwe Most diesen letzten Treffer erzielt.