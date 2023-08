Wenige Tage vor dem Start in die Saisonvorbereitung steht bereits fest: Der neuerliche Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga Ost wird für den USC Magdeburg nicht leichter.

Daniel Hübner - Robert Wendt steht vor der vielleicht größten Herausforderung seiner jungen Trainer-Laufbahn. Denn er muss ein neues Team formen, welches sich ähnlich tapfer schlägt wie in der vergangenen Saison, als der USC noch als Aufsteiger den Klassenerhalt in der 2. Regionalliga Ost sicherte. Mitte August wird Wendt beim ersten Training der Vorbereitung zunächst seine Schäfchen zählen und ihnen dann ein Konzept an die Hand geben, mit dem sie das nächste Abenteuer in dieser Liga bestehen wollen.

Dem 28-jährigen Coach sind erfahrene Akteure aus der „super Mannschaft der letzten Saison“ geblieben - wie die Potratz-Brüder Johann und Karl, wie Max Brennecke, wie Linus Wascher. „Aber wir werden jetzt Spieler aus unserem Nachwuchs integrieren, die auch schon in der vergangenen Serie mit uns trainiert haben und zu Einsätzen in den Spielen gekommen waren“, blickt er zum Beispiel auf Tim Ostermann. Einer allein reicht allerdings nicht, um die Abgänge auszugleichen. Abgänge im Übrigen, die es in sich haben.

Denn sowohl den USC als auch den Partnerverein und Pro-B-Vertreter SBB Baskets haben Jan Bergen und Ole Angenstein verlassen. Der 22-jährige Bergen, aufgewachsen und ausgebildet in Paderborn, ist zu EN Baskets Schwelm (Pro B) gewechselt und damit wieder näher an die Heimat gerückt. Der 20-jährige Angenstein studiert und spielt künftig an der Rochaster University in Michigan (USA). „Dort kann er sich zu 100 Prozent auf den Basketball konzentrieren, und er hat nach seiner Rückkehr gute Chancen, in Deutschland höherklassig zu spielen“, betont Wendt mit einem lachenden Auge. Aber er hat natürlich auch ein weinendes: „Das sind herbe Verluste für uns, spielerisch wie menschlich.“

Wir werden uns über die Saison entwickeln müssen. USC-Trainer Robert Wendt

Nicht nur sie: Lukas Moll ist mit seiner Lebensgefährtin nach Münster gezogen. „Er ist erst im vergangenen Sommer zu uns gekommen und hatte sich bei uns zu einem wichtigen Faktor entwickelt.“ Lars Ebeling ist nach Berlin zurückgekehrt, Jan-Niklas Klinkmann taucht künftig in die Arbeitswelt in Hagen (Nordrhein-Westfalen) ein. Fazit: Der USC hat tragende Kräfte verloren. Und Wendt weiß, wie schwer es wird, diese zu kompensieren.

Andererseits: Jan Bergen hatte seiner Mannschaft auch in der Vorsaison drei Monate lange aufgrund einer Fraktur des Handgelenks gefehlt. Andere sind während seiner Zwangspause gewachsen. Haben sich immer besser eingeführt. Haben einen Rhythmus gefunden, mit dem sie sich letztlich zum Klassenerhalt warfen. Die besten Werfer der letzten Serie sind den Magdeburgern zudem geblieben: Brennecke mit 337, Karl Potratz mit 250 Punkten. Und nicht zu vergessen: „Der USC ist ein Universitätssportverein“, betont Wendt, der aus Erfahrung weiß: „Mit Beginn des Wintersemesters kommt vielleicht der eine oder andere Student mit Basketballerfahrung dazu. Das ist auch unsere Hoffnung. Aber dann sind wir schon drin in der Saison.“

Der neue Spielplan ist zwar bislang noch nicht veröffentlicht, Wendt hat aber bereits die Information, dass er mit seiner Mannschaft in den nächsten Kampf gegen den Abstieg am 23. September mit dem Derby gegen den SV Halle starten wird. Wendt blickt voraus: „Wir werden uns über die Saison entwickeln müssen.“ Um dann am Ende wieder den Klassenerhalt bejubeln zu können.