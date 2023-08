Isaac Bimenyimana – hier in der Mitte im Zweikampf mit Barlebens Christopher Kalkutschke – war in der vergangenen Saison der Dauerbrenner beim MSC Preussen. Nun will der 30-Jährige mit seiner Erfahrung die junge Elf des SV Fortuna anführen.

Magdeburg - Als die Anfrage kam, musste Issac Bimenyimana nicht lange überlegen. „Die Entscheidung ist leichtgefallen“, sagt der 30-Jährige zu seiner Rückkehr vom MSC Preussen zu den Verbandsliga-Fußballern des SV Fortuna Magdeburg. „Ich habe den Verein immer aus der Ferne beobachtet. Mir gefällt der Weg mit den vielen jungen Spielern“, sagt Bimenyimana. Am Schöppensteg ist er nun nach Patrick Kemter (31) der Zweitälteste im Verbandsliga-Kader. Mit seiner Routine möchte Bimenyimana vorangehen.

„Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein und mit dieser jungen Truppe zusammenzuspielen. Man sieht, dass jeder große Lust auf Fußball hat“, sagt der Routinier und unterstreicht: „Ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung eine Stütze in der Mannschaft sein kann.“ Immerhin kennt der einzige externe Neuzugang die Verbandsliga bestens. 37 von möglichen 38 Partien hat der Dauerbrenner in der Vorsaison für die Preussen bestritten. Ob er diese Quote im breit besetzten Kader der Fortunen halten können wird? „Das hängt ja auch davon ab, ob ich gesund bleibe“, sagt Bimenyimana und ergänzt: „Ich möchte der Mannschaft immer dann, wenn ich gebraucht werde, weiterhelfen.“

In den Testspielen hat er bereits gezeigt, dass er das kann. Einerseits als lauffreudiger Arbeiter, der Räume clever schließt. Andererseits als Aufbauspieler, der Struktur gibt und den Ball verteilt. Und was Bimenyimana am stärksten auszeichnet: „Er macht nicht viele Fehler“, lobt Fortuna-Trainer Dirk Hannemann. „Er sucht auf dem Platz die einfachen Lösungen“, erklärt der 52-Jährige, der den Sommerneuzugang schon lange kennt.

Ich möchte so fit wie möglich sein, damit ich mit der jungen Truppe mithalten kann. Routinier Isaac Bimenyimana

„Er hat mich damals als junger Spieler zu den Erwachsenen hochgezogen. Ich habe viel von ihm gelernt“, erinnert sich Bimenyimana an die erste gemeinsame Station beim MSV Preussen, bei dem er in der Saison 2010/11 unter Hannemann zu seinen ersten Verbandsliga-Einsätzen kam. Später arbeiteten beide auch schon vier Jahre bei Fortuna zusammen, feierten mit den Neustädtern in der Spielzeit 2015/16 den Aufstieg ins Oberhaus von Sachsen-Anhalt. Dauerbrenner Bimenyimana nahm dabei eine gewichtige Rolle ein. In 29 von 30 Partien stand er in der Startelf. „Wir freuen uns, dass er wieder da ist“, betont Hannemann. „Charakterlich ist er ein ganz feiner Junge, der sich super in die Mannschaft einbringt und den Jungs einiges mitgeben kann.“ Das ist auch Bimenyimanas Anspruch an sich selbst. „In Situationen, in denen Erfahrung gebraucht wird, möchte ich da sein“, sagt er.

Auf welcher Position dies geschieht, ist zweitrangig. Ob im zentralen Mittelfeld, als Sechser vor der Abwehr oder auch als Linksverteidiger – Bimenyimana fühlt sich überall wohl. Am wohlsten in der Mittelfeldzentrale. „Ich mag es, mich in den Halbräumen zu bewegen“, sagt er. „Am Ende aber entscheidet das Trainerteam. Wenn ich auf dem Platz bin, möchte ich Gas geben, damit wir als Mannschaft funktionieren.“

Was schon funktioniert und was noch nicht, testen die Fortunen am Sonnabend ein letztes Mal. In der Generalprobe geht es ab 15 Uhr gegen den SV 09 Staßfurt (Landesliga Nord), ehe es in der Woche darauf beim SV Dessau 05 schon wieder um Punkte geht.

„Ich möchte mit Fortuna eine gute Saison spielen, in der Tabelle so weit wie möglich kommen und zeigen, dass wir eine Einheit sind“, sagt Bimenyimana und ergänzt ein weiteres Ziel: „Ich möchte so fit wie möglich sein, damit ich mit der jungen Truppe mithalten kann“, ergänzt er mit einem Lachen. Sollte er aber doch mal einen Schritt langsamer sein, könnte er dies gewiss mit seiner Erfahrung wettmachen.