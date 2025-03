Fortuna-Coach Dirk Hannemann hatte erklärt, wie er sich in den Start in die Rückrunde vorstellt. Und seine Mannschaft ist dem klasse gerecht geworden.

Magdeburg - Aus der Umkleidekabine am Schöppensteg schallte am Sonnabend der Party-Klassiker „Blue (Da Ba Dee)“. Die Mannschaft des SV Fortuna hatte sich in ihrer guten Laune passenderweise für das Abspielen dieses Eurodance-Songs entschieden. Farblich passend, schließlich hatten die Blauen – also die Fortunen – das Verbandsliga-Heimspiel gegen den SSV Gardelegen 2:1 (1:1) gewonnen.