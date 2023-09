Der TTC Börde startet in Jena in die neue Oberliga-Saison. Es geht wieder um den Klassenerhalt. Aber es geht nicht immer mit Lukasz Dzikowski.

Steht in der neuen Saison nicht in jedem Spiel zur Verfügung: Lukasz Dzikowski.

Stadtfeld - Jens Köhler ist am Mittwochabend dieser Woche ins Schwitzen gekommen. Der Gast in der Halle an der Steinigstraße schlug hart, aber fair die Bälle mal auf die Vor-, mal auf die Rückhandseite. Jens Köhler war immer in Bewegung. Sein Gegner, das war Felix Cozmolici, die Nummer zwei des Regionalligisten MSV Hettstedt. Ein willkommenes Niveau im Training des TTC Börde, um sich auf die neue Saison in Oberliga Mitte vorzubereiten. „Wir sind alle heiß darauf, dass es wieder losgeht“, betont Köhler, der Mannschaftsleiter der Magdeburger. Und es geht an diesem Sonnabend los. Mit einem Auswärtsspiel bei Schott Jena (13 Uhr).