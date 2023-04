Anton Fink (r.) ist mit neun Toren der torgefährlichste Ottersleben-Spieler in dieser Saison. Und sein Coach Oliver Malchau kann am Sonnabend im Spitzenspiel auf ihn zurückgreifen.

Magdeburg - Als Oliver Malchau auf das anstehende Landesliga-Heimspiel gegen den SSV Havelwinkel Warnau eingeht, ist ihm getrübte Stimmung anzumerken. Der Grund: Auf ein halbes Dutzend seiner Spieler muss der Coach am Sonnabend (15 Uhr) verzichten. „Wir konnten in dieser Woche auch nur mit zwölf Spielern trainieren“, schildert der 37-Jährige wenig begeistert. So werden in der Begegnung unter anderem Stürmer Luca Hohmann (erkrankt) und die Verteidiger Sebastian Zeemann (Knieverletzung) und Hannes Henschke (gesperrt nach einer Gelb-Roten Karte) fehlen.