Johannes Fricke (l.) und Eric Hertzfeld müssen in der kommenden Saison 1060 Kilometer reisen, um in der Landesklasse 4 zu spielen.

Magdeburg - Maximilian Räcke kann sich den Unmut am Schwarzen Weg nicht nur vorstellen, er „kann zu hundert Prozent verstehen, dass bei Ottersleben Unzufriedenheit herrscht“, sagt der Übungsleiter des SSV Besiegdas mit Blick auf die Staffeleinteilung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA). Denn die VfB-Reserve muss in der neuen Saison in den sauren Apfel beißen. Während alle anderen Magdeburger Mannschaften – darunter auch der eigentliche Absteiger Besiegdas, der auf Antrag doch drin bleiben durfte – weiterhin in der Landesklasse 2 spielen, müssen die Ottersleber mit der Staffel 4 Vorlieb nehmen.