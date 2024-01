Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Gunnar Griep hat am 31. Dezember seinen 40. Geburtstag gefeiert. Er ist im Grunde genommen der Vater in der Mannschaft des USC, der Routinier, die verlässliche Größe. Beim jüngsten Duell in der Volleyball-Regionalliga Nordost beim Burger VC ist er zudem zum besten Spieler seines Teams gekürt worden. Und es ist dann seiner Bescheidenheit geschuldet, wenn er die Auszeichnung mit den Worten kommentiert: „Es war in Ordnung, ich hatte aber schon bessere Spiele.“ Das galt letztlich für alle Magdeburger.