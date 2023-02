Der FCM II und Preussen treffen an diesem Wochenende aufeinander. Fortuna möchte indes den ersten Sieg in diesem Kalenderjahr feiern.

Magdeburg - Es ist Derbyzeit in der Elbestadt: Die U 23 des FCM, Spitzenreiter der Fußball-Verbandsliga, empfängt am Sonntag ab 11.30 Uhr den MSC Preussen. Derweil tritt Fortuna bereits an diesem Sonnabend am heimischen Schöppensteg gegen den VfB Sangerhausen an (14 Uhr).