Derbysieg mit dem letzten Spielzug: Wie die Partie zwischen dem Post SV und dem BSV 93 verlief

Das Verbandsliga-Derby zwischen dem Post SV und dem BSV 93 hielt absolut, was es versprach: Hochklassig ging es in der Halle am Lorenzweg zu. Und die Entscheidung fiel erst in den Schlusssekunden.

Magdeburg - Noch sieben Sekunden standen in diesem packenden Verbandsliga-Derby zwischen dem gastgebenden Post SV und dem BSV 93 auf der Uhr, als Gästecoach Mark Illig bei eigenem Ballbesitz und einem 29:29 eine letzte Auszeit nahm. Der Trainer verfolgte das klare Ziel, die Partie mit dem letzten Spielzug noch für sich zu entscheiden. Und dann kam, genau wie in der Auszeit ausgeklügelt, John Bade im Rückraum an den Ball. Der Routinier setzte an und brachte den Ball mit voller Wucht tatsächlich zum 30:29-Erfolg des BSV im Tor unter. Was folgte, war riesiger Jubel. „Derbysieger“ sangen die Gäste am Sonnabend in der Sporthalle am Lorenzweg. Dank des Siegtreffers übernahmen sie obendrein die Tabellenspitze.