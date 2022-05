Dervishaj vom MSC Preussen kämpft sich ins Spiel zurück

Am 5. September 2021 hatte sich Arbnor Dervishaj am Sprunggelenk verletzt. Nun kehrt er langsam, aber sicher ins MSC-Spiel zurück.

Magdeburg - Ein mäßiger Wind wehte an jenem Tag über Berlin, gemessen wurden zwölf Grad bei nur zwei Sonnenstunden. Und Regen gab es auch. Der 28. April 2019 war wirklich kein Tag, von dem man bereits im Vorfeld behaupten konnte, es hätte ein schöner Tag werden können. Für Arbnor Dervi-shaj war es sogar der schlimmste Tag in seiner Fußballkarriere. Der Beginn einer ewigen Leidenszeit. An jenem Tag erlitt der damalige Spielmacher der TSG Neustrelitz eine Schultereckgelenksprengung. Im Oberliga-Spiel beim Charlottenburger FC Hertha. Dervishaj war aber nicht nur plötzlich langzeitverletzt, zwei Monate später war er auch vereinslos. Und das bis zum 23. August 2021. Bis er beim MSC Preussen anheuerte.