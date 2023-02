Fabienne Baake steigt zum Wurf hoch: Drei Treffer gelangen der 16-Jährigen in ihrem ersten Spiel für die Damen in der Mitteldeutschen Oberliga – und dies gegen den Spitzenreiter aus Görlitz.

Magdeburg - Zehn HSV-Damen hatte Harry Jahns auf dem Spielprotokoll notiert. Darunter mit Michelle Pape eine Torhüterin. Und darunter mit Franka Schramm eine Spielerin, die nach ihrer Hand-OP noch nicht wirklich zur Verfügung steht. Das Aufgebot reduzierte sich bereits in der ersten Minute des Punktspiels gegen den Görlitzer HC auf sieben Feldspielerinnen, weil sich Yasmin Beust auch noch unglücklich verletzte. Aber wie die verbliebenen Magdeburgerinnen sodann den Kampf gegen den Spitzenreiter der Mitteldeutschen Oberliga angenommen hatten, bedachte Trainer Jahns mit diesem Satz: „Ich ziehe den Hut vor der Leistung der Mädels.“ Die am vergangenen Sonnabend zwar mit 22:31 (9:14) verloren. Was unter den gegebenen Umständen aber nur allzu respektabel war.