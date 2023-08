Für das Weiterkommen im DFB-Pokal hat am Ende im Elfmeterschießen das nötige Quäntchen Glück gefehlt. Dennoch wird das Gastspiel beim FC St. Pauli für die Fußballerinnen des Magdeburger FFC in bester Erinnerung bleiben.

Wie zuvor in den 120 Minuten standen die Spielerinnen des Magdeburger FFC auch nach dem ersten Fehlschuss des Elfmeterschießens eng beisammen: Caroline Hildebrand, Hanna Bach, Chantal Isabell Münch, Wiebke Seidler, Lena Neumann, Kira Bölke, Neele Abraham, Antonia Schulz und Tabea Alsleben (von links).

Hamburg/Magdeburg - Was ist der Preis für eine einmalige Erinnerung? Im Falle von Neele Abraham ist die Antwort auf diese große Frage des Lebens ziemlich simpel – zumindest seit dem Sonntag: ein Trikot. Genauer gesagt: ihr Trikot mit der Rückennummer 18. Dieses hat die Heimreise zurück nach Magdeburg am Sonntag nämlich nicht mit angetreten. Im Gegenzug zum „verlorenen Dress“ sammelte die junge Angreiferin trotz des letzten Endes unglücklichen Ausscheidens in der ersten DFB-Pokalrunde beim FC St. Pauli (6:7 n.E.) aber zahlreiche unvergessliche Erinnerungen.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt. Es wird bestimmt noch etwas dauern, bis man so ein Erlebnis verarbeitet“, erzählte Abraham. Denn das Pokal-Gastspiel bei Sankt Pauli war für die Regionalliga-Fußballerinnen des MFFC alles andere als normal.

Angefangen bei der Kulisse: Knapp 2000 Zuschauer – darunter zahlreiche Ultras der „Kiezkickerinnen“ – sorgten auf der altehrwürdigen Adolf-Jäger-Kampfbahn in Hamburg-Altona für eine ganz besondere Atmosphäre. „Die Stimmung war überragend“, berichtete Abraham. „Als wir mit den Einlaufkindern im Tunnel bereitstanden, war es schon der erste Gänsehaut-Moment.“ Mehrere weitere sollten noch folgen.

So etwas habe ich noch nicht erlebt. Neele Abraham

Denn wenngleich eine solche Kulisse für die Magdeburgerinnen keinesfalls alltäglich ist, erkannte ihr Trainer Alexander Auer: „Die Mädels haben sich davon überhaupt nicht einschüchtern lassen. Man hätte denken können, sie würden so etwas Woche für Woche erleben.“ Neele Abraham machte sich einen Namen als Stimmungskillerin, brachte den MFFC nach 27 Minuten in Führung. „In der ersten halben Stunde waren wir die klar bessere Mannschaft“, lobte Auer.

Doch der Übungsleiter musste auch mit ansehen, wie seine Elf die mühsam erarbeitete Führung binnen kurzer Zeit aus der Hand gab. „Wir waren 10, 15 Minuten nicht ganz auf der Höhe und wurden sofort bestraft.“ Beide Male nach Standardsituationen: Julia Hechtenberg traf nach einem Freistoß (34.), Annie McIntosh Kingmann nach einer Ecke für St. Pauli (45.+1).

Doch auch davon zeigte sich der MFFC unbeeindruckt. „Wir sind riesig aus der Kabine gekommen“, lobte Auer, dessen Elf die Partie durch die herausragende Neele Abraham (57., 83.) wieder in ihre Bahnen lenkte. „Gefühlt saßen wir dann schon mit dem 3:2 und dem Ticket für die nächste Runde im Bus zurück nach Magdeburg“, sagte Auer. Doch es sollte anders kommen: Paula Bodenstedt schickte die Partie in die Verlängerung. Und obwohl die Magdeburgerinnen in dieser durch Chantal Isabell Münch den „perfekten Start“ hinlegten (93.), musste nach dem späten Ausgleich durch Tabea Schütt (118.) das Elfmeterschießen die Entscheidung bringen.

In diesem Moment ist es eine Lotterie. Alexander Auer

„In diesem Moment ist es eine Lotterie“, sagte Auer. Und in dieser lag das Quäntchen Glück aufseiten von St. Pauli. Kim Steiger, Hanna Bach und Tabea Alsleben konnten im Gegensatz zu Kapitänin Caroline Hildebrand und Münch vom Punkt nicht verwandeln.

Doch Auer betonte: „Wir machen niemandem einen Vorwurf, der sich dieser großen Verantwortung stellt.“ Im Gegenteil. Der 35-Jährige war voll des Lobes für seine Mannschaft. „Ich bin unheimlich stolz auf dieses Team und jede einzelne Spielerin. So eine Leistung, so ein Teamgeist, so ein Feuer habe ich von dieser Truppe noch nie erlebt.“

Auch die dreifache Torschützin, deren Trikot vom Sonntag auf Anfrage des Gastgebers künftig in den Vereinsräumlichkeiten des Altonaer FC hängt, war „nur anfänglich geknickt“ und „am Ende stolz“. „Wir sind als Mannschaft gewachsen, haben einen unglaublichen Team- und Kampfgeist gezeigt“, sagte Neele Abraham, der zum Abschied ebenfalls wie ihren Mitspielerinnen noch vor dem Stadion von Pauli-Fans mit stehenden Ovationen applaudiert wurde. „Diese Erlebnisse, Gedanken und Emotionen können wir mitnehmen“, erklärte Abraham. Und im Gegenzug blieb ihr Trikot eben in Altona.