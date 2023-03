Fussball Die A-Junioren des FCM brauchen Punkte und Schützenhilfe für die Rettung

Die A-Junioren des 1. FC Magdeburg haben den Klassenerhalt in der Bundesliga Nord/Nordost nicht mehr in der eigenen Hand. Dennoch glaubt das Team um Trainer Daniel Wölfel vor dem letzten Spieltag an die Rettung.