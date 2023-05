Wasserball Die Bundesliga im Visier: Sascha Ufnal will hoch hinaus mit der WUM

Das Startrecht für das Aufstiegsturnier zur Bundesliga kann der WUM niemand mehr streitig machen. Doch die Magdeburger wollen auch die Meisterschaft in der 2. Liga Ost für sich entscheiden. Sascha Ufnal will dazu beitragen – wie am Sonnabend gegen den Erfurter SSC.