An der Unterstützung der Fans für Maximilian Räcke (graues Shirt) und Besiegdas mangelte es zum Saisonfinale nicht, sondern vielmehr an Akteuren über das Spieljahr hinweg.

Magdeburg - Banges Warten an der Zielitzer Straße in Neustadt, Hasentanz auf dem Sportplatz in Olvenstedt, Tränen auf dem Jahnplatz in Buckau: Die Magdeburger Fußballwelt stand am vergangenen Sonnabend zuweilen kopf, sie wurde durchaus erschüttert, aber es floss nach dem Gewitter auch ein Strom der Erleichterung. Germania Olvenstedt hat nach dem 5:4 (3:2) über den FCM III den Ligaverbleib in der Landesklasse 2 geschafft, der VfB Ottersleben II darf dort nach dem 4:3 (3:0)

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

bei Arminia ebenfalls wieder angreifen. Nur der SSV Besiegdas musste nach seinem 4:3 (1:0)-Sieg beim TuS 1860 und langem Warten den Abstieg zur Kenntnis nehmen. Die Chronik eines furiosen Finals.