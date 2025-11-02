Während die Buckauer einen klaren Sieg gegen Irxleben feiern, verlieren die Ottersleber in der Nachspielzeit gegen Ummendorf. Trotzdem hat Trainer Oliver Malchau „viel Gutes“ gesehen.

Die Jugend jubelt mit dem SV Arminia - kurzer Schmerz für den VfB Ottersleben

Zur jungen Garde bei den Arminen gehört auch David Assner (r./gegen Jonas Michael), der gegen Irxleben zwei Tore erzielte.

Buckau/Ottersleben - Während es anderswo häufig „Jugend forscht“ heißt, könnte es beim SV Arminia Magdeburg „Jugend bringt Erfolg“ heißen. Mit gleich fünf A-Jugendlichen in der Startelf stürmten die Buckauer am Sonnabend zum souveränen 5:1 (3:0)-Heimerfolg im Kellerduell gegen Schlusslicht SV Irxleben – und ließen die Abstiegsränge der Landesliga Nord damit vorerst wieder hinter sich.