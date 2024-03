Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - An diesem Donnerstag kehrt Detlef Klotzsch von seiner Dienstreise aus Bulgarien zurück und wird zunächst im Training seine Schäfchen zählen, die am Sonnabend zum „echten Gradmesser“ reisen. So bezeichnet der Keeper und Präsident der Wasserball Union (WUM) den gastgebenden ASC Brandenburg, der in der 2. Liga Ost den dritten Platz mit sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus Magdeburg belegt. „Sie wollen sicher die Revanche für die Hinspielniederlage, als wir sie klar beherrscht haben“, erklärte Klotzsch im Rückblick auf den 15:6-Erfolg in der heimischen Dynamo-Halle. Doch nicht nur Klotzsch, auch Interimscoach Klaus Hanke weiß, dass sich die Wasserball-Welt in Brandenburg zuweilen anders dreht.