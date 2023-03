Der Magdeburger FFC hat den zweiten Sieg in Folge in der Regionalliga Nordost gefeiert. Dabei feierten zwei Akteurinnen eine Premiere.

Magdeburg - Kim Marie Steiger gehört zu den Dauerbrennern in ihrer Mannschaft, sie hat in dieser Saison noch kein Spiel in der Regionalliga Nordost verpasst. Im neuen System ist die 18-Jährige ein Teil der Doppelsechs und damit gleichermaßen in der Absicherung der Defensive und im Spielaufbau gefordert. Kim Steiger gehört womöglich zu den jungen Damen beim Magdeburger FFC, die man morgens um drei Uhr wecken und zum Torschusstraining abholen kann, sie wäre dabei. Und nun ist sie auch in der Schützenliste dabei. Denn Steiger hat zuletzt beim 4:1 (1:0)-Erfolg ihres MFFC gegen SFC Stern Berlin ihren ersten Regionalliga-Treffer erzielt. Aber nicht nur deshalb schlug in jener Partie im Germer-Stadion die Stunde der Debütantinnen.