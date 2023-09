Magdeburg - Auch mit einer Zwei-Tore-Führung kurz vor Schluss ging der SV Fortuna weiter entschlossen zu Werke. Genau das hatte Co-Trainer Thomas Stefanowski nach dem Tor durch Justin Kauka, der am Keeper des BSV Halle-Ammendorf vorbeizog und einschob (84.), auch eingefordert: „Männer, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen weitermachen.“ Machten die Männer und feierten sich begeistert für jeden gewonnenen Zweikampf.

Und schließlich feierte Fortuna am heimischen Schöppensteg auch ausgelassen den zweiten Verbandsliga-Sieg in dieser Saison. „Wir können heute richtig stolz sein auf die Jungs. Das Team hat sich ein absolutes Lob verdient dafür, was es an Bereitschaft und Leidenschaft gezeigt hat“, betonte Coach Dirk Hannemann nach dem verdienten 3:1 (1:1)-Erfolg gegen Ammendorf.

Für die Fortunen war es erst erst der zweite Sieg im 15. Duell mit dem BSV, weshalb dieser bis dato als Angstgegner bezeichnet werden konnte. Der Mannschaft gelang zudem der dritte Pflichtspielerfolg hintereinander nach dem 3:0 im Landespokal beim SV Irxleben und dem 3:1 gegen den MSC Preussen. Dieser Aufwärtstrend wirkt sich nach einem sehr wackligen Saisonstart mit sechs Ligaspielen ohne Dreier mental positiv aus: „Der Sieg gibt uns nun nochmal Selbstbewusstsein“, erklärte Hannemann.

Dieses war bereits am Sonnabend gegen Ammendorf zu sehen – in den gefälligen Ballbesitzphasen, in starken Spielzügen, in zahlreichen Torchancen. „Der Mut ist wieder da und nicht mehr die Angst vor dem Fehler“, beschrieb es Hannemann. Sein Team überzeugte darüber hinaus mit konsequentem Gegenpressing, wobei es in der Anfangsphase allerdings noch in diesem Bereich haperte.

Bereits in der dritten Minute erzielte David Hotopp die Führung für den Gast. Wie seine Mannschaft das 0:1 dann wegsteckte, fand Hannemann klasse: „Der Rückstand hat uns erst ein wenig runtergezogen, aber dann waren wir voll da.“ Und so fiel Mitte des ersten Durchgangs der Ausgleich, wobei Noah Schönebeck bei seinem Klärungsversuch ins eigene Tor traf (29.). Nur fünf Minuten später drehte Sean Niklas Priese die Partie vor 54 Zuschauern komplett.

Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Hausherren wachsam. Gleichwohl machte Hannemann keinen Hehl daraus, bei dem einen oder anderen Abschluss von Halle-Ammendorf von Glück profitiert zu haben: „Wir hatten da zwei, drei Situationen. Aber das gehört dazu. Ammendorf ist ja keine Kegelgruppe.“ Nun können die Magdeburger, von denen einige nach der Partie in einer Rudelbildung mit den Gästen verstrickt waren, erst einmal durchschnaufen.

Erst am 3. Oktober empfängt die Fortuna, die ihre Punkteanzahl am Sonnabend auf acht ausbaute, ab 14 Uhr den SSC Weißenfels. Am kommenden Wochenende hat das Team im Gegensatz zu den anderen 18 Mannschaften der Verbandsliga spielfrei. Durch den Positivtrend geht die Hannemann-Elf mit einem guten Gefühl in die Pause. Der Coach betont allerdings: „Wir haben noch nichts erreicht.“ So will Hannemann die gute Entwicklung fortsetzen. Und er ist optimistisch: „Wir können kicken und sind im Moment wirklich eine gute Einheit.“

AUCH RÖHR KANN MSC-NIEDERLAGE NICHT VERHINDERN

Das Spiel des MSC Preussen bleibt seiner Schablone treu: Dem guten Start mit eigenen Möglichkeiten folgt am Ende eine deutliche Niederlage. So gesehen am Sonnabend beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen, wo die Sudenburger vor den Augenpaaren von 87 zahlenden Zuschauern mit 0:5 (0:2) verlor. Yohanes Tafere und Theodoro Scienza hatten in der 16. und 18. Minute zwei starke Szenen für die Preussen. Bitterfeld fiel es schwer, sich gegen die tief stehenden Gäste durchzusetzen.

Nach einer halben Stunde schlug aber das Pendel immer mehr für die Gastgeber aus, denen noch vor der Pause ein Doppelschlag gelang: Eric Kirst (42.) und Niklas Hadaschick (43.) trafen zum 2:0. Und Letzterer legte nur drei Minuten nach Wiederanpfiff zum 3:0 nach.

Danach wusste Maikel Röhr – der bereits sechste Keeper, den die Preussen in dieser Saison eingesetzt hat – zu glänzen: Er parierte einen Foulstrafstoß (53.) von Krist. Till und Luca Krüger (58., 82.) sorgten für den Endstand.