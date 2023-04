Der MSC Preussen und die Fortuna sind an diesem Sonnabend in der Verbandsliga gefordert. Die Trainer der Teams üben vor den Partien unterschiedliche Kritik. Der FCM II war indes bereits am Donnerstag im Einsatz.

Fortuna-Trainer Dirk Hannemann (l.) hofft, dass seine Schützlinge um Kapitän Hannes Weidemeier (M.) in Emseloh nicht die altbekannten Schwächen offenbaren. Albert Halilaj fehlt an diesem Sonnabend.

Magdeburg - Der MSC Preussen muss an diesem Wochenende zu zwei Heimspielen in der Verbandsliga antreten – an diesem Sonnabend gegen den VfB Sangerhausen und am Ostermontag gegen Saxonia Tangermünde (jeweils 15 Uhr). Bei Coach Trainer Torsten Marks sorgt dieser Doppelspieltag für Unverständnis. Der SV Fortuna gastiert an diesem Sonnabend, ebenfalls ab 15 Uhr, bei Eintracht Emseloh. Fortuna-Trainer Dirk Hannemann hofft auf das Ausbrechen aus alten Mustern und bemängelt diese außerdem.