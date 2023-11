Die U19 des FCM: Am Beispiel der blau-weißen Profis

Matti Schauer (links) gehört zu den A-Junioren, die bereits in der U 23 des FCM zum Einsatz kommen.

Magdeburg - An ein neues Spielsystem müssen sich Mannschaften erst vollumfänglich gewöhnen. In der Phase der finalen Verinnerlichung befindet sich die U19 des 1. FC Magdeburg. Seit dem Sommer setzen die Blau-Weißen bei ihren Nachwuchsteams auf eine Philosophie, die der von FCM-Proficoach Christian Titz gleicht. Also: Offensivfußball mit hohem Ballbesitzanteil. U-19-Trainer Daniel Wölfel versucht, seinen Schützlingen diese Spielweise zu implementieren. Und zufrieden stellt der 33-Jährige fest: „Es ist klasse, wie lernwillig die Jungs sind und wie sehr sie die Inhalte umsetzen wollen.“