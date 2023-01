Magdeburg - An diesem Sonnabend kommt der Kieler TV 2 in die Campushalle (18 Uhr). Die Mannschaft ist Tabellenneunter der 3. Liga Nord, sie belegt damit den ersten Nichtabstiegsplatz. Und sie hat zehn Punkte Vorsprung auf den Gastgeber. Sie ist also ein direkter Konkurrent im Kampf gegen um den Klassenerhalt, wenngleich sich Dennis Raab, der Trainer der Gastgebers, um diesen Kampf womöglich die geringsten Gedanken macht. Denn man muss schon ein sehr leidenschaftlicher Optimist sein, um Raab und seinen USC-Volleyballern eine reelle Chance auf den Verbleib in der Liga zuzurechnen. Wenngleich noch 18 Punkte in dieser Saison vergeben werden.

