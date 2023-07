Magdeburg - Kevin Gehring

Am Dienstagabend rollte am Schöppensteg wieder der Ball. Doch es war nicht die Verbandsliga-Vertretung des SV Fortuna, die als erste Mannschaft des Vereins in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet ist. „Wir haben bewusst eine Woche früher angefangen als unsere Erste“, erzählt Max Schönijahn, der die Reserve der Fortunen coacht. Und der 34-Jährige benennt auch den Grund: „Wir sind so früh eingestiegen, weil wir für die Landesliga körperlich und mental topfit sein wollen.“

Immerhin betreten die Neustädter nach der souveränen Meisterschaft in der Landesklasse 2 absolutes Neuland. Noch nie hat die Zweitvertretung der Fortunen in der Landesliga, der zweithöchsten Spielklasse in Sachsen-Anhalt, mitgemischt. „Das wird eine andere Hausnummer“, weiß Schönijahn und ergänzt: „Darum müssen wir in dieser Phase der Saison viel investieren.“ Die Mannschaft zieht bei diesem Vorhaben mit. „Wir hatten 24 Spieler beim Auftakttraining – und das bei Temperaturen über 30 Grad. Das zeigt, dass die Jungs Bock haben und bereit sind, sich zu quälen“, erklärt der Übungsleiter, der zur ersten Einheit auch „fünfeinhalb Neuzugänge“ am Schöppensteg begrüßen konnte.

Freude über ersehnte Rückkehr

Der halbe, zumindest gefühlte Neuzugang ist dabei Mittelfeldspieler Hannes Knobbe. Der 21-Jährige hatte weite Teile der Vorsaison mit einem Kreuzbandriss verpasst, kam nur in den letzten Partien zum Einsatz. „Er ist nun wieder richtig fit und wir freuen uns, dass er endlich wieder vollständig bei der Mannschaft sein kann“, sagt Schönijahn.

Zur Mannschaft gehören künftig auch David Mutter (29) und Jannis Borchmeyer (22), die in der Vorsaison für die nun aufgelöste Drittvertretung des 1. FC Magdeburg noch gegen die For-tunen aufgelaufen waren. „Für uns waren das zwei Wunschspieler“, unterstreicht Schönijahn. Besonders Mutter hatte der Coach schon länger im Fokus. „Er war in den Duellen mit dem FCM immer der eine Spieler, den wir immer rausnehmen wollten. Jetzt freuen wir uns sehr, dass er für uns aufläuft“, erklärt Schönijahn.

Selbes gilt für Borchmeyer, der in seiner ersten Saison bei der FCM-Dritten mit 17 Scorerpunkten (neun Tore, acht Vorlagen) zu überzeugen wusste. „Jannis war vom ersten Gespräch an sehr interessiert, was wir vorhaben, und wir freuen uns, dass wir ihm im Austausch und in den gemeinsamen Probetrainings eine Perspektive aufzeigen konnten“, erklärt Schönijahn.

„Sie beleben den Konkurrenzkampf“

Diese Perspektive, in der Landesliga zu spielen, reizte auch Defensivspieler Florian Braunert (25) und Keeper Bendix Lorbeer (21), die gemeinsam vom VfB Ottersleben II an den Schöppensteg wechselten. „Sie beleben den Konkurrenzkampf auf der Außenverteidigerposition und im Tor ungemein“, freut sich Schönijahn und unterstreicht: „Mit den vier Jungs konnten wir unseren schon breit besetzten Kader punktuell verstärken und alle Positionen doppelt besetzen. Sie alle kommen mit dem klaren Anspruch, am Spieltag zum 18-Mann-Kader zu gehören.“

Und dann wäre da noch der fünfte externe Neuzugang als „kleines Ass im Ärmel“. Maximilian Heidel, der für Eintracht Elster schon in der Verbands- und für Askania Bernburg in der Oberliga zwischen den Pfosten stand. „Er kommt allerdings nicht als Torwart, sondern als Feldspieler“, erzählt Schönijahn und betont: „Er bringt alles mit, um ein richtig guter Innenverteidiger zu sein.“ Wie oft Heidel tatsächlich für die Fortunen auflaufen wird, hängt von seinem Trainerposten bei der U 23 des FCM ab. Aber: „Allein schon für das Training ist er ein großer Mehrwert für uns.“ So wie alle Neuen beim Landesliga-Debütanten.