Freitagabend starten die SCM-Youngsters zu Gast beim SC DHfK Leipzig II in die neue Drittliga-Saison. In dieser will Georg Löwen nicht nur persönlich den nächsten Entwicklungsschritt gehen, sondern die junge Mannschaft anführen.

Magdeburg - Christoph Theuerkauf und Georg Löwen pflegen einen engen Austausch. Von Trainer zu Schützling, von ehemaligem Kreisläufer zu aktivem Kreisläufer. In einem der vielen Dialoge ging es im Frühjahr nicht nur um Sperren am Kreis oder die Arbeit im Innenblock, sondern auch um die Zukunft. „Ich hatte ihm geraten, für seine Entwicklung noch ein Jahr bei uns zu bleiben“, erzählt Theuerkauf. Diesen Rat nahm sich Löwen zu Herzen – und startet mit den Youngsters des SC Magdeburg Freitagabend zu Gast beim SC DHfK Leipzig II (19 Uhr) bereits in sein drittes Jahr in der dritten Liga.

Im noch jungen Alter hat der Kreisläufer, der im Juni seinen 19. Geburtstag feierte, bereits einiges erlebt. Schon als 17-Jähriger durfte er unter Trainer Stephan Just bei den Youngsters ran, in der vergangenen Saison war er unter Theuerkauf gesetzt. „Diese Erfahrung ist viel wert“, betont Löwen. „Als ganz junger Spieler hatte ich häufig noch zu viel Respekt. Insbesondere dann, wenn die gegnerische Mannschaft Spieler hatte, die schon höherklassig gespielt haben.“

Mein Anspruch ist es, in der Mannschaft voranzugehen und in der Liga am Kreis zu dominieren. Georg Löwen

Diesen zu großen Respekt hat Löwen mit der Zeit abgelegt. Der Kreisläufer ist einerseits mental, andererseits aber auch körperlich gereift: „Früher wurde ich doch das eine oder andere Mal herumgeschubst. Jetzt bin ich kräftiger und kann viel besser dagegenhalten.“ Mit diesem Wissen im Hinterkopf formuliert Löwen für die neue Saison ein klares Ziel: „Mein Anspruch ist es, in der Mannschaft voranzugehen und in der Liga am Kreis zu dominieren.“

Das wünscht sich auch Trainer Theuerkauf – zumal die Youngsters mit Tim Hertzfeld einen ebenfalls sehr talentierten Kreisläufer an den Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV (ausgestattet mit Doppelspielrecht) verloren haben. „Für Tim ist es genau der richtige Schritt, um die höhere Konkurrenz in der zweiten Liga kennenzulernen“, sagt Theuerkauf und ergänzt: „Genauso ist es für Georg der richtige Schritt, noch ein Jahr zu bleiben und unsere Mannschaft zu führen.“

Nicht grundlos ist Löwen bei den Youngster hinter Spielmacher Alexander Möller zum Vizekapitän aufgestiegen. „Das ist das Zeichen, dass wir uns von beiden viel erwarten“, erklärt Theuerkauf. „Das sind Jungs, die auch in schwierigen Phasen vorangehen und das Kommando ergreifen sollen.“ Genau das möchte Löwen tun. „Für mich ist das eine Anerkennung und Bestätigung für meine Entwicklung“, sagt er und unterstreicht: „Natürlich weiß ich, dass damit auch gesteigerte Erwartungen verbunden sind und ich werde alles daran setzen, diese zu erfüllen.“ Offensiv wie defensiv.

Löwen ist nun nach Hertzfeld-Abgang der Abwehrchef

Besonders im Angriffsspiel hat Löwen in der vergangenen Saison bereits viel von Theuerkauf lernen können. „Es ist ein sehr großer Vorteil, wenn dein Trainer selbst Kreisläufer gewesen ist. Er hat mir aufgezeigt, woran ich noch arbeiten muss und hat mir viele Tipps gegeben. Manchmal sind es nur Nuancen, die einen großen Unterschied machen“, erklärt der angehende Student der Sportwissenschaften.

Und auch in der Arbeit im Innenblock hat der 1,94-Meter-Hüne weitere Fortschritte gemacht. „Vor allem bin ich aggressiver geworden, nehme die Gegenspieler offensiver auf“, erklärt Löwen, der nach dem Hertzfeld-Abgang weiß: „Jetzt bin ich alleiniger Abwehrchef.“

Eine Aufgabe, vor der der Abiturient, der schon das eine oder andere Mal im Bundesliga-Team von Bennet Wiegert mittrainieren durfte, keinesfalls zurückschreckt. „Ich freue mich, dass ich mich beweisen kann“, sagt Löwen. Gelingt ihm dies, bekommt er von Theuerkauf im nächsten Jahr gewiss den Tipp, den nächsten Karriereschritt zu gehen.