Dominique Schaak besteht die Feuertaufe

Daniel HübnerMagdeburg - Die GT4-Trophy ist für Senioren gemacht, denn in diese Wertung fallen alle Piloten des GTC Races, die das 30. Lebensjahr überschritten haben. Max Kronberg führt diese Wertung an nach dem ersten Rennwochenende in der Motorsport Arena Oschersleben, der 45-Jährige wird gefolgt von einem gewissen Dominique Schaak und Tobias Erdmann, der die 40 ebenfalls überschritten hat. „Beide haben mich für 20 geschätzt“, sagte Schaak lächelnd. Aber nun: Der Magdeburger ist 31 Jahre (immer noch jung). Und er hat in Oschersleben seine Feuertaufe im Mercedes AMG GT4 erfolgreich überstanden.