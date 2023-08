Es war nicht einfach für Rennfahrer Dominique Schaak. Doch der 32-Jährige fuhr am Nürburgring gleich zweimal in die Punkte und freut sich schon auf das nächste Rennen auf dem Lausitzring.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Dominique Schaak benötigte nur drei Worte, um sein vergangenes Wochenende in der ADAC GT 4 Germany perfekt zusammenzufassen. „Das war mega“, sagte der Rennfahrer des Teams „Eastside Motorsport“, der am Nürburgring gleich zweimal im AMG Mercedes mit seinem Cockpit-Partner Philipp Gogollok in die Punkte fuhr. „Was will man eigentlich mehr?“, frohlockte der 32-Jährige.