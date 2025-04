Stadtfeld - Nein, ein Weltuntergang ist diese Niederlage nicht, sagte Detlef Klotzsch am Sonntagvormittag nach dem 12:13 (4:3, 0:3, 5:4, 3:3) gegen den ASC Brandenburg am Telefon. Aber ebenso sicher war sich der Präsident der Wasserball Union (WUM): „Dieses Spiel hatte keinen Verlierer verdient.“ Dieses Spiel, das von Hektik, von Spannung, von Dramatik geprägt wurde. Von Diskussionen mit den Schiedsrichtern oder zwischen Gästeakteuren und WUM-Fans. 250 Zuschauer, darunter 40 aus Brandenburg, waren in die Dynamo-Halle gekommen, um dieses Top-Duell der 2. Liga Ost zu sehen. „Es ist einfach so“, sagte ASC-Trainer Christopher Bott, „dieses Duell ist kein normales Spiel. Aber das war die Spitze von allen Begegnungen, die ich erlebt habe.“

