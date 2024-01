Mit zwei Siegen haben die BSV-93-Damen ihre Spitzenposition in der Sachsen-Anhalt-Liga gefestigt.

Magdeburg. - Ein Spiel mit zehn, eines mit neun Toren gewonnen: Aber Frank Eckstein bleibt von Natur aus pessimistisch. „Wir haben noch deutlich Luft nach oben, wir sind lange nicht da, wo wir Ende des vergangenen Jahres aufgehört haben“, erklärte der Coach der Handballerinnen des BSV 93. Deshalb lässt er sich von der Tabellensituation nicht täuschen. Auf dem Weg zum Titel in der Sachsen-Anhalt-Liga führen seine Handballerinnen das Klassement mit sechs Punkten Vorsprung an. Zehn Partien sind noch zu bestreiten bis zum Saisonfinale. „Wir haben noch sehr schwere Auswärtsspiele“, sagte Eckstein. Wie an diesem Sonnabend bei der TSG Calbe (17 Uhr).