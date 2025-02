Der USC wahrt mit einem Erfolg gegen Pinneberg die Chance auf den Klassenerhalt in Liga drei. In einem Drama in fünf Sätzen wehrt das Raab-Team mehrere Matchbälle ab.

Altstadt - Erst rettete Sören Schipper, dann rettete Wilhelm Bartsch, dann kam aus der Tiefe des Feldes Marc Hügerich und katapultierte den Ball übers Netz zum Punkt- und Satzgewinn. Solche Szenen wie am Ende des ersten Satzes waren durchaus Programm im Punktspiel des USC am Sonnabend in heimischer Halle gegen die VG Halstenbek-Pinneberg. Sie sorgten für Stimmung unter den etwa 150 Zuschauern in der Campushalle. Aber es gehört inzwischen zum guten Ruf der Magdeburger Drittliga-Volleyballer, dass man nicht nur mit ihnen jubeln darf, sondern auch leiden muss – und beides in einer Partie. Am Samstagabend dauerte die Berg- und Talfahrt tatsächlich lange zwei Stunden und 15 Minuten.