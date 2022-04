Ein Doppelpack und ein Unglück für Fortuna

Der SV Fortuna feiert am ersten Spieltag der Verbandsliga-Abstiegsrunde seinen Doppeltorschützen Albert Halilaj und den 2:1-Sieg über Dölau. Doch gab es am Sonnabend am Schöppensteg nicht nur Grund zum Jubel.

Magdeburg - Eine direkt verwandelte Ecke, eine Rote Karte, ein Unglück: 22 Zuschauer sahen am Sonnabend am Schöppensteg bei eisigem Wind ein abwechslungsreiches Spiel der Abstiegsrunde in der Fußball-Verbandsliga, in dem am Ende der SV Fortuna jubelte. Beim 2:1 (2:0)-Erfolg gegen Blau-Weiß Dölau hatte Albert Halilaj mit zwei Treffern (5., 39.) seine Mannschaft zum Sieg geführt. Joshua Köhler schaffte in der 83. Minute den Anschluss für die sich aufbäumenden Gäste.