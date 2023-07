Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Plovdiv/Magdeburg - So unterschiedlich können Eindrücke sein. Der gemeine Beobachter hätte Paul Berghoff bei seiner Einer-Premiere bei der U-23-Weltmeisterschaft ein „Bienchen“ allein für das Erreichen des Halbfinals geschenkt. Alles andere, so stand ob des erlesenen Feldes zu vermuten, wäre die Kür gewesen. Der Ruderer vom SC Magdeburg selbst sprach dann nach seinem fünften Platz im Finale von einer „mega Enttäuschung“. Und sein Trainer Paul Zander betonte: „Ich bin trotzdem stolz auf das Erreichte.“ Sein 21-jähriger Schützling ist in Plovdiv am vergangenen Wochenende eigentlich eine phänomenale Regatta gefahren, der Leistung fehlte am Ende nur das i-Tüpfelchen – eine Medaille.