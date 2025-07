Neustadt - Während der Trinkpause in der 65. Minute wurde Dirk Hannemann am Sonnabend kurzzeitig etwas lauter. Die Forderung an seine Verbandsliga-Fußballer des SV Fortuna war klar formuliert: „Da muss mehr kommen!“ Mit 0:3 lagen die Neustädter zu diesem Zeitpunkt im Testspiel gegen den FC Einheit Wernigerode zurück, mit 0:4 mussten sie sich dem Oberligisten am Ende geschlagen geben. „Natürlich bin ich nicht zufrieden damit“, sagte Hannemann nach dem Schlusspfiff, „aber man muss es einordnen.“

